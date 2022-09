Ex Provincia alle prese con il risparmio energetico: i dipendenti dovranno spegnere tutti gli impianti a fine giornata

Il Libero consorzio comunale (ex Provincia) corre ai ripari e si attiva seriamente per risparmiare energia a seguito dei rincari ma soprattutto per rispettare le linee guida contenute nel piano nazionale di contenimento dei consumi di gas e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale dell'energia. Piano diffuso lo scorso 6 settembre dal Ministero per la transizione ecologica.

A disporre dei controlli mirati in tal senso è stato il segretario generale dell'ente, Pietro Amorosia, che ha già inviato una direttiva a tutti gli uffici del Libero consorzio, invitando i dipendenti a verificare lo spegnimento dei dispositivi elettronici, degli impianti di illuminazione e di condizionamento autonomi al termine di ogni giornata di lavoro

“E' inostra intenzione – ha detto Amorosia - adottare misure immediate di contenimento dei consumi negli immobili in uso all'amministrazione, sia per contribuire a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei vettori energetici che per favorire il processo di razionalizzazione degli approvvigionamenti. Tutto questo è in linea con il quadro di azioni concrete elaborato dalla Funzione pubblica per incentivare comportamenti consapevoli per l'efficientamento e la razionalizzazione dell'uso dell'energia nella pubblica amministrazione, nonché con le indicazioni contenute nell’apposita pubblicazione, con la guida operativa per i dipendenti, predisposta da Enea, l'agenzia nazionale per l'energia”.