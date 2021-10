Panifici, tornano i divieti: forni spenti per due domeniche al mese

Da domenica 3 ottobre al 15 giugno 2022 i panifici dovranno sospendere l'attività di panificazione ogni prima e terza domenica del mese.

A comunicarlo è il Comune di Agrigento, in applicazione di un decreto dell'Assessorato regionale alle attività produttive che già dal 2018 dispone che anche queste attività abbiano sostanzialmente diritto al riposo domenicale.

Le attività di controllo spettano alla polizia municipale, chi non rispetterà il divieto rischia sanzioni da 400 euro. Va chiarito che i panifici sostanzialmente non devono restare chiusi a prescindere, ma non possono panificare.