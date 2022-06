Dissesto idrogeologico, finanziati due progetti di riqualificazione del territorio per oltre 3 milioni di euro

Il governo Musumeci ha appena finanziato altri due importanti progetti che riguardano l’eliminazione del dissesto idrogeologico nei territori di Cianciana e Montallegro. A darne notizia è stata la deputata regionale Giusi Savarino che presiede la IV Commissione che presiedo.

Per l’intervento a Cianciana, in particolare sul versante ovest del centro urbano (secondo stralcio) sono stati destinati un milione e 680 mila euro mentre per quello a Montallegro, sul costone roccioso della zona ad ovest de centro abitato, in contrada Bonifacio, saranno impegnati un milione e 687.842 euro.