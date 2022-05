Sostegno e inclusione dei soggetti disabili, in arrivo più di un milione di euro dal Ministero

Saranno 1.136.000 euro i fondi che arriveranno, a beneficio dei soggetti disabili, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali grazie ai fondi del Pnrr per la cosiddetta “Missione 5, inclusione e coesione, componente 2”: il progetto presentato nei mesi scorsi dal Distretto sociosSanitario D5 che comprende i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro.

Ad annunciarlo sono stati il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’assessore con delega ai servizi sociali Calogero Scrimali.

Sono 3 le linee di intervento previste nel progetto: 715 mila euro andranno alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità. La seconda linea di intervento, finanziata con 210 mila euro, prevede il rafforzamento dei Servizi Sociali con l’aumento del numero degli operatori. La terza, con 211.500 euro, è diretta a sostenere la capacità genitoriale con la presa in carico delle famiglie a rischio e la costituzione di un gruppo di lavoro per la prevenzione del disagio educativo.