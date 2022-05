Disabili gravi, la Regione paga in ritardo l’assegno di cura del mese di aprile: ecco in quanti lo hanno ricevuto in provincia

Sono oltre 12 mila i disabili gravissimi in Sicilia ai quali spettano gli assegni di cura. Appena pagati, in ritardo, quelli relativi al mese di aprile. In provincia di Agrigento sono 1.043 ad avere ricevuto il beneficio L'assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro ha provveduto, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di stabilità 2022-2024, a portare a termine le procedure di liquidazione delle somme.

”Gli uffici - ha spiegato l’assessore Antonio Scavone - avevano preparato il prospetto già da tempo, ma la pubblicazione della legge di stabilità si è protratta di qualche giorno e ha di fatto rallentato l'erogazione della mensilità di aprile. Ho chiesto al dipartimento di provvedere, con una certa celerità, anche alla definizione dei pagamenti per i mesi di maggio e giugno. L'impegno del governo Musumeci su questo fronte è sempre stato costante. Continueremo a garantire la nostra presenza e il nostro sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari”.

La spesa complessivamente erogata, per il solo mese di aprile 2022, ammonta a 14.750.323 euro di cui 14.116.680 per l’erogazione del beneficio e 633.643 per l’assegnazione di budget aggiuntivi relativi alla liquidazione di arretrati per gli anni 2020 e 2021.