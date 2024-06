Il design per valorizzare la storia di un territorio: "Compasso d'oro" alla carriera per Francesca Planeta

Francesca Planeta, presidente di Planeta Estate, è stata insignita del "Compasso d'oro" alla carriera, per il suo impegno nel far diventare Planeta uno dei simbolo di eccellenza nel settore vinicolo ed enoturistico in Sicilia. Questo riconoscimento da parte dell'associazione per il disegno industriale nell'ambito della 70esima edizione del premio, non è dunque solo un omaggio al percorso professionale di Francesca Planeta ma anche un segnale di come il design possa essere uno strumento per raccontare e valorizzare la cultura e la storia di un territorio.

"Una carriera che segue il solco di chi l'ha preceduta: coerenza e visione prospettica si fondono nell'esperienza in un settore storicamente tradizionalisti" si legge nelle motivazioni del premio, in cui viene sottolineato come "il percorso tracciato è concreta materializzazione dei migliori principi di food design Made in Italy". "La mia visione del design è profondamente legata alla bellezza della Sicilia, fonte inesauribile di ispirazione grazie alle sue ricchezze culturali e naturali" ha dichiarato Planeta, aggiungendo che "qui, le sfumature dei paesaggi si riflettono nelle forme e nei colori, creando un legame viscerale con il territorio. La tradizione artigianale - ha concluso - si unisce alla creatività contemporanea, dando vita a luoghi che narrano storie di vita e autenticità, dove ogni dettaglio è un omaggio alla ricca eredità dell'isola, narrando una storia di bellezza e passione". Il riconoscimento giunge a pochi giorni dal conferimento della "chiave" della Guida Michelin a "La Foresteria Planeta" - il wine resort della famiglia a Menfi.

(fonte: Askanews)