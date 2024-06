Fondi per la Democrazia partecipata 2023 e 2024: primo incontro sull'utilizzo delle risorse

Fondi per la democrazia partecipata del Comune di Agrigento, l’11 giugno alle 10:30 la saletta Santa Sofia del teatro Pirandello ospiterà la presentazione dell’avviso pubblico che dà il via ai processi per l'uso delle somme 2023 (quasi scadute) e 2024.

Nel pomeriggio, dalle 18.30, si terrà invece a "Scaro Cafè", "nei pressi degli abituali luoghi di ritrovo delle comunità straniere di Agrigento - dice una nota - un’area in cui si sperimenta quotidianamente l’integrazione di persone con background migratorio" un secondo incontro.

Le iniziative si svolgono nell’ambito del progetto “Spendiamoli Insieme”, realizzato da "Parliament watch Italia" nell’ambito del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud”, con il sostegno della fondazione "Realizza il cambiamento", "Fondazione con il Sud" e "ActionAid".

"L’amministrazione comunale auspica una massiccia partecipazione della cittadinanza – sottolinea l’assessore Marco Vullo – per la costruzione di processi reali di cambiamento e di inclusione sociale. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile sfruttare al meglio le risorse disponibili ma soprattutto fare un lavoro di “rete”, mettendo a fattore comune le competenze e l’entusiasmo di tutte le forze attive del territorio (associazionismo, istituzioni, enti del terzo settore, singoli cittadini) e di quanti vogliono far parte di reali processi di partecipazione".