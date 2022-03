Confcommercio incontra l'Amministrazione: "Servono provvedimenti per aiutare le imprese"

Imprese in crisi, chiesto l'intervento del Comune. Di questo si è discusso durante una riunione con l'amministrazione alla presenza dei vertici di Confcommercio (Giuseppe Caruana, Giuseppe Castellano e Antonio Giardina), che hanno consegnato un appello alle istituzioni "ad impegnarsi in un processo di sostegno e valorizzazione del tessuto economico e produttivo presente nelle proprie comunità".



“Questo nostro appello – dichiara Giuseppe Caruana – vuole farsi portavoce dell’esigenza delle imprese che è quella di sentire le amministrazioni locali più vicine, di sentirsi meno sole e in tal senso si si attende che vengano predisposti adeguati interventi.” Quello di Agrigento è stato il primo di una serie di incontri organizzati da Confcommercio in provincia per discutere, con le amministrazioni, su diversi argomenti, come ad esempio la fiscalità locale (Tari, Tosap), suolo pubblico, il centro storico, la digitalizzazione, la progettualità fatta ad itinere, la legalità e la lotta all’abusivismo, argomento quest’ultimo che ha visto l’amministrazione comunale impegnata in un’intensa e mirata attività di controllo. Confcommercio plaude l’amministrazione di Agrigento che “con un impegno forte sta operando per arginare ogni situazione dannosa per le imprese in regola e pericolose per i consumatori. Così facendo si tutela, concretamente, il commercio regolare e i commercianti onesti”.

Dall’incontro, la delegazione di Confcommercio ha constatato una particolare attenzione al Pnrr, “strumento fondamentale dal quale - afferma il presidente Caruana- non si può prescindere e dal quale parte un vero rilancio per ogni singola comunità, soprattutto del sud del paese".

Massima disponibilità alla collaborazione è stata manifestata dall'amministrazione comunale, anche se non è chiaro in che misura si possa poi effettivamente intervenire sulla fiscalità,