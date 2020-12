Artigiani e commercianti danneggiati dal Covid, stanziati fondi oltre 130mila euro

Sostegno alle imprese artigianali e commerciali danneggiate dal Covid-19, stanziati oltre 130mila euro. Il Comune di Bivona, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 143 del 7 dicembre scorso, ha infatti disposto l'erogazione di un contributo economico a fondo perduto una tantum con i fondi stanziati dallo Stato per i Comuni delle Aree interne.

"Una importante misura contro la crisi economica causata dal Covid-19. Come Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Milko Cinà - ci siamo da subito attivati per l’emanazione del bando per consentire alle imprese, ai negozi e alle attività del nostro territorio, di poter accedere ai contributi a fondo perduto con le risorse assegnate dallo Stato ai Comuni delle Aree Interne. L’erogazione di questi finanziamenti è sicuramente un’importante boccata di ossigeno per le nostre attività produttive che stanno subendo gli effetti della pandemia”.

In particolare le risorse complessivamente stanziate per il Bivona ammontano a 132.109 euro, dei quali 56.600 euro per l'anno 2020. I fondi potranno essere utilizzati dalle attività commerciali per coprire i costi connessi a spese di gestione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ma anche per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie. Due le fasce che potranno accedere al contributo: in una rientrano tutte quelle imprese artigianali e commerciali che hanno dovuto sospendere l’attività prevalente nel periodo dal 05/03/2020 al 03/05/2020; nella seconda tutte le imprese artigianali e commerciali che hanno svolto l’attività nel periodo sopra indicato e che, in ragione dei provvedimenti normativi restrittivi, abbiano avuto una riduzione del fatturato rispetto all’anno 2019.

La domanda di concessione del contributo dovrà pervenire al Comune di Bivona tramite pec: bivona.prot@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18/12/2020. Il testo integrale del bando e il relativo modello di domanda sono reperibili sul sito istituzionale Città di Bivona: www.comune.bivona.ag.it.