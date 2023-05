Il maltempo provoca ingenti danni nelle campagne, la Cia: "Venga proclamato lo stato di calamità"

Dopo le violente piogge e l'intenso maltempo che ha sferzato la nostra provincia dal 19 al 21 maggio scorsi, la Cia centro Sicilia chiede la proclamazione dello stato di calamità per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

In particolare il presidente Rosalba Migliore ha invitato nel dettaglio gli ispettorati provinciali affinche? "Si adoperano per la delimitazione delle zone danneggiate dalla calamita? naturale ed attivare tutti gli strumenti necessari perché possa essere chiesto l’accertamento dei danni e il riconoscimento e la dichiarazione dello stato di calamita? naturale”

La situazione, secondo Migliore è estremamente grave ovunque, con oggi scarse possibilita? di recupero del prodotto. "Ciò significa - dice - una gran perdita economica per il settore, già in crisi, e di riflesso un duro colpo per l’intera categoria e soprattutto per l’economia di tutto il territorio".