Crisi idrica e campagne a secco, Brandara: "Chiesta audizione alla Regione"

"Nella giornata di ieri ho formalizzato una richiesta di audizione urgente all’assessorato regionale all’Agricoltura per affrontare il tema della carenza di risorse idriche e della crisi del settore agricolo, tanto rilevante per la nostra città". A dirlo, in una nota, è il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

"Già da mesi - continua Brandara - abbiamo manifestato la nostra grande preoccupazione per il futuro di tante aziende naresi che temono di non avere più le risorse idriche necessarie per portare avanti le proprie attività. Ho ribadito all’Assessorato che è necessario censire le fonti di approvvigionamento così come la distribuzione dell’acqua alle colture naresi, programmando la riattivazione di pozzi già esistenti non mancando di prevedere le necessarie condotte di interconnessione e bypass".