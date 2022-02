Lo tsunami Covid ha messo in ginocchio il turismo: poche prenotazioni per Pasqua e aziende chiuse

Lo tsunami Covid ha fatto cancellare le prenotazioni, nelle strutture ricettive, di gennaio e febbraio. Per marzo c'è solo il 20 per cento di camere prenotate, mentre per Pasqua se prima dell'era Coronavirus si registrava il 40 per cento di prenotazioni, oggi arrivano pochissime chiamate. A fare il punto della situazione - per niente felice - è l'agrigentino Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo e di Confesercenti Sicilia.

A pesare, oltre alla quasi totale assenza del turismo straniero, è "il blocco degli eventi e dei viaggi di lavoro, dunque del settore della convegnistica. Anziché organizzare un meeting in albergo, lo si fa in video conferenza - spiega, al Giornale di Sicilia, Messina - . I nostri competitor, Francia, Spagna e Grecia, hanno riaperto da tempo, e nel nostro settore chi arriva ultimo alla riapertura ha perso in partenza".

Sono state 175 le imprese chiuse a fronte di 111 aperte, con un meno 64 aziende. Sono questi i dati di un?indagine nazionale di Assoturismo Confesercenti. "Bisogna intervenire in fretta - dice Messina - la road-map che sta preparando il governo nazionale arriva già in ritardo, perché i nostri competitor, Francia, Spagna e Grecia in primis, hanno riaperto da tempo, e nel nostro settore chi arriva ultimo alla riapertura ha perso in partenza".