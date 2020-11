Covid e negozi chiusi, Confcommercio: "Sospesi anche mercati rionali e vendita ambulante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Vi informiamo che in ottemperanza all'Ordinanza contingibile urgente n. 62 del 19 novembre 2020, tutte le attività commerciali dovranno rimanere chiuse nei giorni festivi e domenicali.

L'ordinanza sarà in vigore dal 21 novembre al 03 dicembre.

Domenica e festivi restano aperti ESCLUSIVAMENTE:

- Farmacie e Parafarmacie

- Tabacchi

- Edicole.

Rimane consentito il domicilio per i prodotti alimentari e il domicilio dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Sospesi anche mercati rionali e vendita ambulante.



