Coronavirus, iniziativa del "Cars" a sostegno dei ristoratori, Gentile: "Vanno tutelati, la crisi è devastante"

Con un appuntamento fissato alle 21, ieri sera un centinaio di rappresentanti del Comitato Amministratori della Regione Siciliana (CARS), su impulso del suo portavoce, Gianfranco Gentile, ha organizzato una cena virtuale, con scatto fotografico incluso, per sostenere i ristoratori siciliani, in ginocchio per le restrizioni a seguito della nuova ondata epidemiologica da Covid. All'appuntamento hanno aderito anche deputati e Assessori regionali come gli on.li Margherita La Rocca Ruvolo e Bernardette Grasso.

"Con un solidale passaparola - afferma il portavoce del Cars, Gianfranco Gentile - ci siamo dati appuntamento per una cena virtuale con del cibo rigorosamente d'asporto, ordinato per sostenere i nostri ristoratori. Devo dire che non mi aspettavo tanta partecipazione. Ringrazio tutti i colleghi del Cars e chi tra deputati e assessori regionali ha contribuito a lanciare un segnale: anche gli amministratori locali sono vicini a chi è stato danneggiato dalla crisi. Insieme possiamo farcela, ma le Istituzioni facciamo la loro parte, perché la nostra economia necessita di una scossa per ripartire, e questa può arrivare solo dall'iniezione di risorse tangibili".