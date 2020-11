Contributo affitto: 10 mila famiglie avranno aiuto dalla Regione

Saranno ben 10 mila le famiglie siciliane che, nelle prossime settimane, vedranno accreditarsi dalla Regione un contributo fino a 800 euro per meglio sostenere l'affitto della propria casa". Lo afferma il presidente della Regione Nello Musumeci, commentando la pubblicazione, da parte del dipartimento regionale Infrastrutture, dell'elenco dei conduttori di alloggi in locazione ammessi al contributo integrativo - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

"Dopo anni - ha detto Musumeci - il mio governo ha ripristinato questa misura economica indirizzata a quei nuclei economicamente più fragili gravati anche dai costi di una locazione, impegnando nel complesso sette milioni di euro. In piena emergenza pandemica, la concessione di questi aiuti diventa ancora più importante per migliaia di persone che vivono enormi difficoltà, fra lavoro che manca e restrizioni alla normale vita quotidiana di tutti noi, affinché sentano l'istituzione regionale sempre al loro fianco". L'elenco è consultabile sul sito istituzionale dell'assessorato alle Infrastrutture, al seguente link: urly.it/38y6h.

"Contiamo di allargare ulteriormente il numero dei beneficiari - aggiunge l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - poiché nei prossimi giorni verranno riesaminate le istanze degli esclusi che presenteranno appello. Con questa procedura recuperiamo i fondi dell'anno 2018 e prepariamo il terreno per il bando 2019/2020 che intendiamo pubblicare già a fine anno. La dotazione del fondo per i contributi sarà quasi triplicata, da 7 milioni passeremo a 19 milioni di euro, e includeremo fra i beneficiari anche gli studenti fuorisede, come finora non era mai avvenuto".