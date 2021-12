Contributi per i servizi socio-educativi e baby sitting, ecco come e quando presentare le istanze

Contributi economici, sotto forma di rimborso per le spese sostenute, per il servizio baby sitting, per l’iscrizione agli asili nido dei figli, per attività diurne estive ludico-ricreative, per attività di doposcuola, a beneficio di famiglie con minori 0-14 anni che frequentano o hanno svolto queste attività. Per i servizi socio-educativi e baby sittingi contributi sono concessi come rimborso per le spese sostenute dalle famiglie con minori nel periodo giugno-ottobre 2021. A rendere noto che i contributi verranno elargiti attraverso un avviso pubblico è stato Marco Vullo, assessore ai Servizi sociali del Comune di Agrigento.

Le domande per aver attivato il contributo devono essere presentate dal capo famiglia e i requisiti sono:

Avere almeno un figlio a carico di età compresa da 0-14 anni;

Possedere un ISEE 2021 in corso di validità , uguale o inferiore a 30 mila euro.

Le domande vanno presentate entro il 15 dicembre pv alle ore 12.00 tramite pec a servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it.

Naturalmente sono state attivate procedure di controllo da parte dell’Amministrazione comunale ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno segnalate agli organi competenti e le procedure di rimborso per gli aventi titolo saranno chiuse in tempi brevi.

L’Assessore alle politiche sociali Marco Vullo conclude ringraziando gli uffici dei servizi sociali e il Dirigente del Settore competente per aver completato l’iter dell’Avviso e per l’ottimo lavoro svolto in considerazione delle dinamiche di fine anno che stanno impegnando tutto il personale per raggiungere anche altri obiettivi concreti. Questo Avviso mette a disposizione le famiglie che hanno figli minori per svolgere attività essenziali da un punto di vista sociale e di crescita personale attraverso un importante sostegno economico con ricadute positive per i nuclei familiari che necessitano forme concrete di welfare orizzontale.