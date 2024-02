Dipendenti bancari: approvato il nuovo contratto di lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo la firma, dello scorso 23 novembre, del nuovo contratto collettivo di lavoro tra organizzazioni sindacali e Abi, le lavoratrici e i lavoratori di Agrigento sono stati chiamati a pronunciarsi sull’accordo che.

L’assemblea unitaria, convocata al Dioscuri Bay Palace di Agrigento da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin ha approvato all’unanimità il nuoco Ccnl che oltre agli aspetti economici incorpora vari fattori migliorativi. Si va dal Fondo per l’occupazione, alla Formazione, dalla salvaguardia dei diritti sociali, alla riduzione dell’orario di lavoro, dalla Cabina di regia, al Welfare.

“Siamo soddisfatti dell’esito della trattativa – dice il segretario territoriale di First Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Antonio Alessandro –. Portiamo a casa un contratto innovativo che segna una sicura svolta. Tra i temi qualificanti anche quello della partecipazione sul quale First Cisl, con il nostro segretario generale Riccardo Colombani, è da tempo impegnata. In sede di sottoscrizione dell’intesa le parti si sono infatti trovato d’accordo nel favorire l’introduzione di forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese, demandando l’applicazione alla contrattazione di secondo livello”. Soddisfazione viene espressa anche dal segretario generale di First Cisl Sicilia, Fabrizio Greco: “Già con la busta di dicembre ’23 sono stati corrisposti aumenti ed arretrati con il pieno ripristino della base di calcolo del tfr. Ma il nuovo contratto non è solo parte economica. Rilevante anche quella normativa, definita per governare il cambiamento che è in atto nel settore bancario. Il nostro compito non si è comunque esaurito con la firma dello scorso novembre. Rimaniamo fortemente impegnati sul contenimento della desertificazione bancaria, sulle pressioni commerciali nonché sull’impatto della tecnologia nell’organizzazione del lavoro”.