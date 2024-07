Conflavoro Sicilia, Maria Diana è la nuova responsabile imprenditoria femminile in provincia

Sarà Maria Diana la nuova responsabile dell'imprenditoria femminile per la provincia di Agrigento per Conflavoro Pmi. La nomina è stata disposta dal presidente regionale Giuseppe Pullar.a

L’imprenditrice, originaria di Canicattì, avrà il compito di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile nel rispetto degli obiettivi e dei valori della confederazione e della sezione. Diana è un’imprenditrice nel settore del food, titolare della Termini Srl, azienda specializzata nella produzione di specialità siciliane.

"Ringrazio il segretario Pullara per la nomina e la fiducia - commenta la neo delegata -. Sono pronta ad operare per il bene delle donne imprenditrici e lavoratrici. Il lavoro femminile è in continua crescita e rappresenta un aspetto importante dello

sviluppo occupazionale. Le donne considerano il lavoro un’attività fondamentale, da preservare lungo l’arco della vita – conclude Diana - perché importante per l’identità personale, in quanto garanzia di indipendenza e di riconoscimento

sociale".