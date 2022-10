Confindustria, il presidente nazionale Bonomi in tour in provincia: ecco quando

Il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà in Sicilia i prossimi 5 e 6 ottobre per un ciclo di incontri che riguardaranno anche la nostra provincia.

Giovedì, alle 10:30, il presidente degli industriali sarà ospite della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, per una tappa agrigentina del ciclo di incontri "Impresa è Territorio", che vedrà la partecipazione anche Paolo Licata della Campo d'Oro Srl, Sergio Messina della Joeplast, Salvatore Mancuso della Mancuso Gelati e Alesandra Di Salvo della Scaligera e & Intracarni Company Srl.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana".

I lavori saranno coordinati dal giornalista del sole 24 ore Nino Amadore.