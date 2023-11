Conferenza regionale di Confcommercio, Caruana: "Serve un nuovo modello di sviluppo economico"

Aumentare la consapevolezza, migliorare le competenze digitali e superare le sfide legate all'infrastruttura di connettività. La terza conferenza di sistema regionale di Confcommercio Sicilia, in corso da ieri al Verdura Resort di Sciacca, promuove l'innovazione e la trasformazione digitale per sostenere le imprese siciliane nel mercato in evoluzione. Alla giornata conclusiva, aperta dal presidente provinciale di Confcomercio Sicilia Giuseppe Caruana, hanno preso parte anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il questore Emanuele Ricifari e il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri Nicola De Tullio.

La collocazione mediterranea diventi punto di forza dell’identità regionale siciliana. E’ questo il tema forte viene sviluppato, da ieri, al Verdura Resort di Sciacca. La conferenza regionale, che ricalca l’impronta dell’appuntamento nazionale di fine settembre in Sardegna, ha assunto, per Confcommercio Sicilia, un significato preponderante. Tutte le articolazioni del sistema si stanno confrontando per tracciare il bilancio del lavoro svolto, con particolare riferimento agli aspetti della ripartenza, dopo gli anni della pandemia, e a tutto ciò che, invece, dovrà essere effettuato nei mesi a venire, per quanto riguarda il sostegno alle imprese toccate duro dagli effetti di quella che Confcommercio definisce permacrisi, uno stato di “crisi permanente” che vede rincorrersi emergenza su emergenza. E, insieme alla permacrisi, si vive un altro fenomeno nuovo. “C’è chi l’ha chiamata de-globalizzazione, chi l’ha chiamata ri-globalizzazione, chi nuova globalizzazione – chiarisce il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – . Di sicuro, siamo all’alba di una nuova geografia mondiale della politica e dei mercati, dove globale e locale si incrociano e si ricompongono in maniera inedita. E, in questo contesto, la Sicilia deve essere chiamata a ritagliarsi il proprio ruolo, deve riuscire a farsi spazio. Ma questo non potrà accadere se non andremo incontro a una stagione nuova da attuare per il mondo delle imprese, da un lato, e per quello delle istituzioni dall’altro, che spesso viaggiano su binari paralleli, senza mai incontrarsi. Adesso, invece, persiste sempre più forte la necessità di questo incontro-confronto, senza cui progettare gli anni a venire, proprio perché ci stiamo confrontando con situazioni critiche, non è possibile. E’ necessario un reciproco sostegno senza cui andare avanti non solo diventa difficile ma rischia di farci perdere le sfide di un futuro sempre più complesso. La conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia si prefigge, tra l’altro, di illustrare quali sono le linee guida del corpo intermedio da qui in avanti e, soprattutto, ci chiarirà in che modo interagire con le forze esecutive per migliorare sempre di più il nostro appeal nei confronti delle piccole e medie imprese del terziario di mercato che, come tutti sanno, costituisce uno dei motori trainanti, forse ormai il più importante, della nostra isola”.

Il presidente provinciale Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, componente regionale di Giunta e, per l’occasione, “padrone di casa” dell’evento, chiarisce: “Abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo economico e commerciale, è necessaria una svolta che indirizzi il sistema, anche soprattutto in Sicilia, per guardare al futuro in maniera differente dal modus operandi del passato”.

I tavoli tecnici hanno affrontato temi cruciali come il futuro del lavoro, l'innovazione digitale e Confcommercio 5.0. L'evento ha messo in luce la necessità appunto di aumentare la consapevolezza, migliorare le competenze digitali e superare le sfide legate all'infrastruttura di connettività. La conferenza promuove l'innovazione e la trasformazione digitale per sostenere le imprese siciliane nel mercato in evoluzione.

