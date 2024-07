Via ai saldi estivi, Federmoda e Confcommercio: "Una boccata d'ossigeno"

Da domani, primo sabato di luglio, via ai saldi estivi 2024 in Sicilia, le sigle di categoria guardano alla data come un'opportunità per recuperare le perdite degli ultimi mesi.

Il periodo andrà dal 6 luglio al 15 settembre, un periodo più che fondamentale per un comparto che sta vivendo una profonda crisi economica.

"La speranza - dice il presidente di Federmoda provinciale aderente a Confcommercio Agrigento, Alfonso Valenza - che possa, finalmente, per il comparto della moda essere un periodo positivo e avere una boccata d’ossigeno. L'auspicio è quello di un proficuo lavoro grazie ai saldi, attesi come sempre da tantissimi clienti”.

Secondo le stime, ogni famiglia spenderà in media 202 euro, in leggero calo rispetto al 2023, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.

“Come associazione di rappresentanza, Confcommercio Agrigento sottolinea l’importanza di seguire le regole per garantire acquisti sicuri e trasparenti -, afferma Giuseppe Caruana, presidente provinciale della sigla di categoria -. I saldi estivi, che si prospettano più chiari, sicuri e trasparenti anche grazie alle nuove regole messe in campo a partire dal 2023, offrono di certo ai consumatori una maggiore garanzia nel diritto di scelta”.