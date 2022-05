Federmoda Agrigento all'assemblea nazionale: "Serve rilancio per la categoria"

C'è anche un po' di Agrigento all'assemblea nazionale di Federmoda Confcommercio. Il presidente provinciale dell'associazione, Alfonso Valenza, era infatti presente all'evento svoltosi a Roma.

Valenza, dice una nota, "ha evidenziato, fra le tante questioni affrontate, le problematiche legate all’accesso al credito e l’esigenza di abbattere le commissioni bancarie per le transazioni dei pagamenti elettronici". Nel corso dell'Assemblea, Giulio Felloni è stato eletto Presidente Nazionale Federmoda per il prossimo quinquennio.

"Siamo certi che tanto sarà fatto anche a sostegno all’apertura di nuove realtà realizzate da imprese femminili e da giovani imprenditori - dichiarano il presidente di Confcommercio Agrigento Giuseppe Caruana e Alfonso Valenza - finalizzato ad un fisiologico ricambio generazionale che guarda a nuovi mercati e a nuove forme di competitività".

In riferimento al rilancio del commercio, Caruana e Valenza "auspicano che la politica siciliana possa riuscire, nel più breve tempo possibile, a completare l’iter legislativo della legge sul commercio, attesa da oltre vent’anni, ricordando che la nuova legge è caratterizzata da novità riguardanti il decentramento di competenze verso gli enti locali, la valorizzazione e il recupero dei centri storici, la salvaguardia delle botteghe storiche, l’innovazione e la semplificazione amministrativa, e l’attivazione di misure finanziarie per lo sviluppo del sistema del commercio. Aspetti imprescindibili e fortemente attesi per un rilancio regolamentato di tutto il terziario siciliano".