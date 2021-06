Covid, Confcommercio crede nella ripresa: "Tanti segnali incoraggianti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Confcommercio Agrigento guarda al ritorno alla vita economica con positività. Il neo presidente provinciale della confederazione, Giuseppe Caruana, vede l’immediato futuro con fiducia, dovuta anche al calendario di riaperture e alla percezione che l’incubo pandemia stia finalmente finendo. “I segnali ci sono - dice- a cominciare dalla ricettività turistica che vede dei buoni dati di prenotazioni. I nostri obiettivi sono quelli di dare il massimo per i nostri associati, dare loro tutta l’assistenza necessaria anche e soprattutto in questo periodo post pandemia. Siamo fiduciosi perché possiamo espletare una serie di servizi interessanti per i nostri associati, a loro guardiamo con fiducia perché danno l'opportunità al territorio di essere vivo, ogni singola saracinesca alzata e ogni luce accesa all’interno delle attività è un presidio sociale e di sicurezza. Non penso- continua Caruana- che possano esistere centri vivi senza attività commerciali che sono il cuore pulsante di una città che vive”. Il presidente provinciale di Confcommercio Agrigento ha tutte le intenzioni di garantire da un lato l'implementazione dei servizi, dall'altro la formazione che è il punto fondamentale per la crescita del commercio. La fiducia nel guardare al futuro ora va consolidata e tramutata in una ripresa concreta, in primo luogo proseguendo con misure mirate a sostenere il rilancio. “Recentemente – fa sapere Caruana- ho partecipato alla riunione di giunta alla Regione siciliana dove uno degli argomenti trattati è stato quello relativo al fondo di 250 milioni di euro messo a disposizione del commercio e che, speriamo, a breve possa diventare concreto. Si darà possibilità di dare liquidità alle aziende a condizioni agevolate. Un fondo che sarà gestito interamente dall’Irfis, con cui la nostra confederazione ha una convenzione attiva, e si spera di raggiungere l’obiettivo di liquidità con meno burocrazia possibile.”

Gli associati confidano anche nella stagione estiva per tornare a respirare, per prendere una boccata d'ossigeno, a loro il presidente provinciale di Confcommercio Agrigento si rivolge così: “Siamo degli eroi, resistere non è stato semplice non solo dal punto di vista economico ma anche mentale. La prova che abbiamo superato non è stata per niente facile, a loro va il mio massimo rispetto e la mia massima fiducia. Noi ci siamo, siamo accanto alle aziende per supportarle.”