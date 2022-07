Condoni edilizi e permessi per costruire: in 3 messi il Comune ha incassato più di 444 mila euro

Oltre 444 mila euro sono finiti nelle casse comunali, dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire, nel secondo trimestre del 2022.

«Nel dettaglio - spiega l’assessore Gerlando Principato – sono stati incassati 318.748,62 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 126.066,00 mila euro per i permessi di costruire. Nel 2022 abbiamo accertato un incasso complessivo di 461.525,96 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 304.900,80 mila euro per i permessi di costruire. Un trend in aumento rispetto al 2019 del 33% pari a +113.000 euro, del 141% (+270.000 euro) rispetto al 2020 e in linea con gli ottimi risultati del 2021 per il condono edilizio».

?«Questi dati – commenta il sindaco Miccichè – evidenziano come la macchina organizzativa del settore condoni e permessi di costruire, realizzata dall’assessore Principato negli uffici del settore V, è ormai entrata a regime».

«Un risultato che mi rende particolarmente soddisfatto - ha aggiunto Principato - - perché da subito ho creduto nel progetto sanatoria: dall’evadere una pratica, nel massimo della trasparenza e secondo quanto minuziosamente previsto dalla legge, duplici sono i vantaggi per la comunità agrigentina. Da una parte infatti i cittadini possono “legalizzare” i loro immobili e, allo stesso modo, vengono garantite delle nuove entrate alle casse comunali derivanti dagli oneri concessori».

Le somme derivanti dai permessi di costruire e condoni edilizi verranno utilizzati dal Comune per la manutenzione ed il decoro delle strade e per il miglioramento di servizi. Dall’avvio dell’amministrazione Miccichè, dal novembre 2020 ad oggi, sono stati incassati 1.708.913,37 mila euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.644.894,17 mila euro per i permessi di costruire.