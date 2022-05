Regione, ecco il concorso per il “ricambio generazionale”: il 18 maggio test per selezionare 8 funzionari avvocati

La data da segnare in agenda è il 18 maggio per partecipare ai test che serviranno a selezionare 8 funzionari avvocati alla Regione.

Dopo i funzionari amministrativi, al banco di prova, con i consueti test a risposta multipla, vanno gli aspiranti funzionari avvocati. Procede così la selezione degli 88 funzionari da assumere per il “ricambio generazionale” della Regione siciliana che prevede il reclutamento di 6 profili di funzionario categoria D.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 8 funzionari abilitati avvocati, a tempo pieno ed indeterminato, si svolgerà dunque il 18 maggio, in due sessioni con convocazione dei candidati, alle 10 e alle 15 nella tensostruttura in via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo.

La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla sulle materie d'esame da svolgere in 60 minuti. Come da calendario seguiranno le prove per gli altri profili: funzionario di controllo di gestione, funzionario economico finanziario, funzionario dei sistemi informativi e delle tecnologie e funzionario tecnico.