Doppia inaugurazione nell’Agrigentino per Conad: due nuovi punti vendita a Ravanusa e Campobello di Licata

A Ravanusa in viale Lauricella e a Campobello di Licata in via Generale Cascino aprono 2 nuovi negozi Conad. Nel giro di pochi giorni “PAC 2000A Conad”, la prima cooperativa di Conad per dimensioni e fatturato che opera in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Umbria, ha infatti completato la realizzazione di due “Conad City”. Si tratta di negozi indipendenti appartenenti al noto imprenditore Bonanno, fortemente radicato nel territorio, che ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia Conad.

I punti vendita sono stati rinnovati per offrire ai clienti un ambiente ancora più confortevole, per un servizio di spesa giornaliero, veloce e con la massima comodità, improntato prevalentemente sui prodotti freschi e freschissimi con un’ampia scelta di prodotti del territorio e un vasto assortimento di prodotti a marchio Conad, garanzia di qualità e convenienza.

Presenti tutti i reparti, per garantire un servizio ed un assortimento in grado di andare incontro alle esigenze dei clienti: orto-frutta, salumi e formaggi e macelleria con una forte valorizzazione delle eccellenze del territorio per una proposta completa, conveniente e di qualità. Completano l’offerta un’ampia proposta di prodotti senza glutine, healthy, vegan e senza lattosio.

“Queste nuove aperture confermano il valore aggiunto del format di prossimità Conad – dichiara Vittorio Troìa, direttore Area Sicilia PAC2000A Conad – pensato per tutti i clienti in cerca di una spesa quotidiana ma completa, di qualità e conveniente, con un’offerta che valorizza i prodotti freschi e le eccellenze del territorio, ma che punta soprattutto sulla presenza di un imprenditore che è un riferimento per la comunità”

A queste nuove aperture si aggiunge la ristrutturazione di un altro punto vendita a Ravanusa, in via Roosvelt, di proprietà degli storici soci Conad i fratelli Avarello che stanno trasformando il negozio da Margherita a Conad City, con un importante lavoro di riqualificazione dei locali che vedrà un ampliamento del reparto macelleria e della proposta di assortimento per sorprendere il cliente, con la “convenienza” di prossimità e la qualità che contraddistinguono l’insegna.

”PAC 2000A Conad” è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader nel territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 soci, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% nelle 5 regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.