Comuni in dissesto, arriva la proroga fino a dicembre 2022 per lavoratori Asu e contrattisti

E’ stato ufficialmente prorogato al 31 dicembre 2022 il rapporto di lavoro tra Asu e contrattisti degli enti locali e dei Comuni siciliani in condizioni di dissesto o pre-dissesto. In provincia di Agrigento i Comuni in dissesto sono attualmente Porto Empedocle, Favara, Aragona e Casteltermini.

"Lo avevamo già comunicato lo scorso 31 luglio - ha detto il deputato regionale Giuseppe Laccoto - quando venne approvato dalle Commissioni riunite del Senato l’emendamento al Decreto legge di reclutamento presentato dal senatore Davide Faraone. Si tratta di un provvedimento essenziale dopo i rilievi mossi dal Governo alla legge regionale siciliana, così come è necessaria la creazione di un tavolo tecnico tra istituzioni locali e nazionali per avviare il definitivo percorso per la stabilizzazione.

Il passaggio in Senato con l’approvazione dell’emendamento del senatore Faraone, che aveva recepito le istanze dei rappresentanti sindacali, serve a superare lo stallo che si è venuto a creare e che ha determinato maggiore incertezza e sconforto per migliaia di lavoratori siciliani e le loro famiglie (si tratta in particolare di 4600 Asu e 2000 contrattisti in servizio nei Comuni in dissesto o pre-dissesto). Lavoratori che davvero da troppo tempo attendono di leggere la parola fine sulla loro travagliata vicenda segnata dal precariato".