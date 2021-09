Tari, Imu e canone patrimoniale, agevolazioni per danni Covid: ultimi giorni per le richieste

Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per presentare le domande per ottenere l'abbattimento totale o parziale di Tari, Imu e canone patrimoniale per le imprese e le famiglie danneggiate dal Covid ad Agrigento. Le risorse destinate a questo scopo sono del Governo nazionale e ammontano a 4 milioni di euro.

Potranno accedere alle agevolazioni non sono solo le aziende che hanno dovuto chiudere per un periodo a seguito delle restrizioni, ma tutte le categorie produttive che hanno subito perdite minori. Si potranno applicare riduzioni degli importi fino al 100 per cento per le utenze non domestiche danneggiate dal covid e una sforbiciata alla Tari, per sostenere le imprese la cui attività è stata limitata secondo due parametri: il periodo di chiusura previsto dalla normativa e le difficoltà nella ripresa anche legate agli obblighi in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali.

Nel regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso luglio sono previste misure agevolative sulla Tari fino al 100 per cento per l’anno 2021 per tutte le attività commerciali che hanno subito ingenti perdite, a seguito delle misure restrittive dovute al covid;

Ulteriori misure agevolative sulla tassa dei rifiuti sono previste anche per quelle aziende non soggette a chiusure, ma che documentino una riduzione valore fatturato 2020 almeno pari al 30%. E' stata inoltre prevista la riduzione del canone patrimoniale per l’anno 2021 a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico e della imposta pubblicitaria e di IMU a favore dei proprietari di immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività. Previste anche agevolazioni a soggetti ammessi al bonus sociale.

Qui i moduli per accedere alle agevolazioni: https://www.comune.agrigento. it/agevolazioni-straordinarie- da-emergenza-covid/

Le istanze di richiesta di accesso al beneficio vanno inoltrate a tributi@pec.comune.agrigento. it oppure, con consegna diretta a Ufficio protocollo del Comune di Agrigento