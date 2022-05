“Commercio abusivo che danneggia economia locale e viabilità a San Leone”: incontro tra Fipe e Comune

Un confronto necessario per affrontare il problema dell’abusivismo commerciale, un fenomeno più grave di quanto si possa semplicisticamente pensare, perché non solo è distorsivo della leale concorrenza, ma è dannoso per la salute pubblica, per la sicurezza, per il piano traffico di San Leone e la pulizia urbana”: sono le parole di Gabriella Cucchiara, presidente provinciale di FIPE - Confcommercio, a seguito dell’incontro avvenuto tra l’associazione e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè.

“Sono tutte tematiche - ha aggiunto - legate alla quotidianità, non solo lavorativa dei pubblici esercizi, ma anche di ogni singolo cittadino agrigentino, così come dei numerosi turisti che sicuramente non porteranno con sé un buon ricordo”.

La delegazione Fipe ha manifestato l’esigenza delle imprese di realizzare concretamente la messa in campo di ogni strumento utile e necessario ad affrontare ogni singola problematica, urgentemente e con efficacia, in modo da percepire l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione locale. “Ovviamente - ha detto Cucchiara - nell’ottica di una partecipazione collettiva, ognuno deve fare la propria parte e non mancherà l’impegno degli imprenditori Fipe a sostenere e agevolare l’operato della pubblica amministrazione”.

L’incontro si è concluso con l’auspicio che, attraverso la costante e attiva collaborazione fra l’amministrazione e le forze sane e produttive della comunità, si possa raggiungere la risoluzione delle problematiche esposte.

Il sindaco Miccichè ha manifestato la volontà al dialogo, alla collaborazione e al confronto specificando che ogni singola questione, che verrà risolutamente affrontata, sarà socializzata e condivisa affinché la garanzia di sicurezza, decoro e tranquillità per i cittadini e per i turisti non rimanga solo una legittima aspettativa.