Commercialisti e consulenti del lavoro, corsi di perfezionamento al Consorzio universitario

?Cominciano domani, mercoledì 27 aprile, i nuovi corsi di perfezionamento in materia di personale per gli enti locali, organizzati dal Consorzio universitario Empedocle di Agrigento in collaborazione con ANCREL, l’Ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro.

E’ rivolto alle amministrazioni ed intende approfondire le tematiche relative alla gestione del personale, oggetto delle ultime disposizioni, in materia di assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione, contenute nella legge di bilancio 2021. Ma anche altri provvedimenti successivi, emanati sempre nello stesso anno, utili per la predisposizione del bilancio di previsione.

Previsti cinque moduli di cui il primo partirà il 27 aprile; il secondo mercoledì 11 maggio; il terzo giovedì 26 maggio, il quarto giovedì 9 giugno e l’ultimo giovedì 30 giugno. Boom di iscrizioni da parte di direttori generali e dirigenti dell’Area finanziaria e affari generali dei comuni dell’isola.

Si tratteranno argomenti che offrono uno strumento indispensabile per la buona gestione degli Enti Locali. I corsi saranno tenuti dal professore Arturo Bianco nell’aula Mmgna del Consorzio universitario in via Quartararo.