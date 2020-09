Idee regalo con le foto: idee e spunti per un regalo originale

Quanto è difficile fare un regalo originale? Quante volte vi è capitato di dare fondo ad ogni vostra idea per fare un dono ad un amico speciale, un parente; al giorno d'oggi fare un regalo originale può rivelarsi un'operazione piuttosto complessa, anche quando si conosce bene la persona a cui fare il dono.

Per evitare la banalità è possibile scegliere delle soluzioni personalizzate, magari utilizzando delle foto insieme al destinatario del regalo. Tutto può essere personalizzato con le foto, dai calendari alle t-shirt, persino i piatti in ceramica.

Vediamo allora come stupire con un regalo unico e solo; ecco allora alcuni suggerimenti per orientarvi nella scelta.

Ad ognuno il suo regalo

Dovete regalare qualcosa di romantico e innovativo al vostro partner? Partite proprio da quello che si può fare con foto. Cuscini, federe, lenzuola ma anche piumoni e coperte possono diventare “vostre” se personalizzate con foto, il regalo ideale soprattutto se si vive insieme.

Che ne pensate una shopping bag porta tutto personalizzata con una foto che la renda unica e speciale? La mamma, la fidanzata o la sorella saranno felici di avere sempre con se un oggetto così, un regalo pensato.

Se a ricevere il regalo deve essere un uomo, non bisogna farsi scoraggiare, perché sono comunque tante le idee originali che si possono mettere in pratica. Per prima cosa però è opportuno conoscere bene la personalità del destinatario del regalo: se ad esempio è un tipo a cui piace molto viaggiare o che comunque si muove spesso per lavoro, è possibile optare per una valigia di varie dimensioni con sopra stampate le foto più belle, e di certo sarà quasi impossibile anche perdersele in aeroporto.

Se invece si tratta di un uomo che lavora frequentemente al computer o lo utilizza per il tempo libero, si può prediligere un pratico e funzionale porta laptop con foto, per proteggere il portatile e avere un accessorio unico e mai banale.

Regali personalizzati con foto per stupire

Se vuoi che la persona a cui devi fare il regalo non dimentichi mai le date importanti che riguardano la vostra vita crea un calendario personalizzato in cui inserire per ogni mese una vostra foto significativa. Il calendario può essere realizzato in diversi formati e modelli e si può personalizzare con stampe e colori di ogni tipo.

Un'idea divertente e simpatica adatta a un partner o un’amica pigra è sicuramente quella di regalare delle ciabatte personalizzate con le foto, a cui si può aggiungere anche il nome. Se si tratta di un'occasione particolare puoi creare questo regalo per tutti i membri della famiglia, in modo tale che ognuno abbia le sue pantofole personalizzate. Sarà carino vedere sulle proprie pantofole le foto più buffe fatte insieme.

Che cosa c'è di più dolce che consumare i propri pasti insieme alla persona amata? Se quest'ultima non è presente in casa si può sopperire alla mancanza scegliendo dei piatti in ceramica personalizzati con le foto. In questo modo è possibile avere sempre a tavola i propri ricordi e rivivere momenti unici della propria vita.

Non c’è niente di più bello di godersi un caffè o una tazza di the al mattino presto, il massimo è poi se la tazza avrà impressa su una foto: fare colazione sarà di certo più dolce e divertente. Lo stesso vale per gli accessori da cucina: un semplice strofinaccio oppure una tovaglia possono diventare dei veri e propri oggetti di tendenza sui quali inserire le foto più belle della persona a cui si deve fare il regalo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che dire, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra tutti gli oggetti che possono essere personalizzati con stampe e foto e diventare regali unici e speciali per le persone a cui teniamo.