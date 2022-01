Fondi Pnrr per il sociale, la Cgil agli enti locali: "Non perdere questa occasione"

"La provincia di Agrigento, vista la sua condizione economica e sociale non si può permettere di sprecare l’opportunità degli investimenti del Pnrr sulle politiche sociali. Con le risorse stanziate, se intercettate, sarà possibile avviare un processo virtuoso per la realizzazione di servizi socio-sanitari più efficienti per i cittadini, migliorare l’infrastrutturazione sociale e di conseguenza incrementare l’occupazione nel settore".

A lanciare un vero e proprio appello è la Cgil provinciale, attraverso il segretario generale Alfonso Buscemi e il segretario generale Spi Franco Cangemi.

Il sindacato, quindi, chiede a tutte le istituzioni competenti, comuni e distretti socio-sanitari "di lavorare per rispettare i termini previsti dall’avviso,inerente la manifestazione d’interesse, emanato dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per la presentazione di proposte e interventi a sostegno dei pensionati, dei cittadini più vulnerabili appartenenti alle fasce più deboli, di concerto con le parti sociali".