"Industria Felix", la Catanzaro Costruzioni premiata come azienda d'eccellenza

La Catanzaro Costruzioni è tra le 13 aziende siciliane, l’unica in provincia di Agrigento, che ha ricevuto il premio “Industria Felix” a Napoli nei giorni scorsi. L’evento è organizzato da “Felix Magazine”, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e molti altri partner pubblici e privati. Il riconoscimento è stato attribuito alla società con le seguenti motivazioni: “perché l’azienda è tra le migliori imprese del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria”. A ritirare il premo è stato l’amministratore unico Giuseppe Panebianco.