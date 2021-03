In arrivo la carta "Postepay green" anche nelle poste della provincia

E' pensata per i più giovani, offrendo servizi nuovi anche per i genitori

E' disponibile anche in tutti gli uffici postali della provincia di Agrigento la nuova “Postepay Green”, la carta dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni e prodotta in materiale biodegradabile. La gestione della nuova carta è ottimizzata dall’App Postepay, che consente di soddisfare sia le esigenze dei figli che quelle dei genitori: i giovani possono fare acquisti e pagamenti quotidiani in autonomia, in modalità fisica e digitale, o scambiare piccole somme di denaro con i propri amici; i genitori, invece, possono utilizzare l’App per personalizzare l’uso della carta Green in base alle necessità di spesa del momento.

I ragazzi potranno accedere a servizi innovativi e “smart”, come i pagamenti nei negozi convenzionati con “Codice Postepay” (basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice QR esposto), i pagamenti con lo smartphone tramite Google Pay, i trasferimenti di denaro “p2p” da una carta Postepay all’altra, o l’acquisto del biglietto dei mezzi di trasporto. Non solo, ma i genitori potranno inviare la “paghetta” tramite l’App Postepay o il sito postepay.it in modo semplice e veloce. Previsto anche un servizio di "parental control" per tenere tutto sotto controllo.

La Postepay Green si può ricaricare attraverso tutti i canali disponibili per altre carte Postepay.