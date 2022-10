Caro bollette e gap infrastrutturali, presidente Confindustria a Casteltermini: ecco le istanze degli imprenditori

"Il caro energia è un problema conosciuto non soltanto dagli imprenditori, ma anche dalla gente comune che se lo sta ritrovando sulle bollette di casa. Oggi la giornata è dedicata invece alla visita del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi che sta visitando alcune aziende siciliane come testimonianza della vicinanza del mondo confindustriale nazionale alle aziende siciliane". Lo ha detto l'imprenditore Sergio Messina della Joeplast di Casteltermini, industria “energivora” che produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile. A Casteltermini, per partecipare alla tavola "Imprese e territorio", organizzata da Sicindustria, è arrivato anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa.

"Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo nelle mani del presidente affinché le porti al Governo - ha aggiunto - . Riguardano il prolungamento del credito di imposta sia sull'energia che sugli investimenti e nuovi strumenti che possano consentire alle nostre imprese di colmare il gap infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano".