Bollette elettriche raddoppiate e decuplicate quelle del gas, imprenditore di Casteltermini: "Senza aiuti i prezzi al consumo saliranno alle stelle”

AgrigentoNotizie ha incontrato il titolare di un'azienda che produce, ed esporta in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile. L'appello: “A metà settembre scadrà il credito di imposta, chiediamo al Governo uscente non solo di prorogarlo ma di elevarlo alla soglia del cinquanta%"

“Questo aumento esponenziale determinerà a sua volta un incremento elevato dei prezzi di vendita sui prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati”. Questo ai microfoni di microfoni di AgrigentoNotizie è stato il grido di allarme lanciato dall'imprenditore Sergio Messina, titolare di un'industria “energivora” che nella zona industriale di Casteltermini, produce ed esporta in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile. Con oltre venticinque milioni di euro di fatturato annuo, l'azienda agrigentina che ha in organico oltre cento dipendenti interni, deve però fronteggiare il caro energia.

“La nostra bolletta elettrica – dice Sergio Messina - è raddoppiata passando mediamente dai cinquanta mila euro mensili dell'anno scorso, ai cento mila euro di quest'anno e per il 2023, con le quotazioni attuali, si prospetta un ulteriore impennata che potrebbe arrivare anche attorno ai quattrocento mila euro al mese. Per quanto riguarda invece il gas – aggiunge l'imprenditore - dalle fatture da quattro mila euro che pagavamo nel 2021 siamo passati agli attuali quaranta mila euro”.

Gli elevati costi energetici, che non risparmiano ovviamente i prodotti di largo consumo, portano ad ipotizzare possibili sviluppi nefasti soprattutto per i consumatori. “Fermi restando così le cose – avverte Sergio Messina - gli scenari ipotizzabili per il futuro potrebbero essere due: il primo è quello della irreperibilità della merce sugli scaffali dovuta allo stop delle produzioni; nel secondo caso i invece potremmo ritrovarci con una situazione in cui i prezzi dei prodotti saranno elevatissimi”.

Secondo molti imprenditori, l'incremento del costo sulla fornitura del gas che sarebbe influenzato dal conflitto bellico in Ucraina, in realtà sarebbe soggetto a forti speculazioni finanziarie. “Attualmente – dice, sempre ai microfoni di AgrigentoNotizie, l'imprenditore agrigentino - le quotazioni del metano sono soggette a speculazioni finanziarie e non capisco come mai le autorità europee non siano intervenute per monitorare e controllare ciò che sta avvenendo”.

In vista di ulteriori aumenti previsti per il prossimo anno, per ammortizzare le spese energetiche, le imprese chiedono aiuto alla politica. “A metà settembre – conclude l'imprenditore Messina - scadrà il credito di imposta, chiediamo al Governo uscente non solo di prorogarlo ma di elevarlo alla soglia del cinquanta per cento, facendo così si aiuterebbero le imprese ad abbattere i costi di energia”.