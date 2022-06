Caro energia ormai alle stelle, in provincia le bollette sono quasi raddoppiate: ecco tutti gli aumenti

L’energia costa cara, anzi carissima, anche in provincia di Agrigento. Gli aumenti in bolletta, secondo lo studio condotto da internet-casa.com, sono pari al 78,66 per cento che per le famiglie rappresenta una spesa enorme e sempre più difficile da sostenere. Il rincaro di energia elettrica e gas ha messo a dura prova la gestione dei risparmi degli agrigentini. Di fatto, dal 2020 ad oggi, il prezzo delle utenze della casa sono schizzati alle stelle ed è necessario trovare un modo per tagliare le spese e risparmiare.

Per essere più specifici, il costo medio della bolletta del gas in provincia di Agrigento è aumentato di circa il 6,07% dal 2020 al 2021 e del 78,66% dal 2021 al 2022. Per essere ancora più chiari, per quanto riguarda i comuni della provincia di Agrigento, il prezzo medio della bolletta del gas è passato da 619,43 euro nel 2020 a 657,29 euro nel 2021 fino ad impennarsi a 1.174,60 euro nel 2022.

Anche l’energia elettrica ha subìto un incremento notevole dei prezzi. Sempre nella provincia di Agrigento il costo medio della bolletta della luce è aumentato del 33,77 per cento dal 2021 al 2022 e ben dell’84,88 per cento dal 2021 al 2022. Per tale ragione abbiamo assistito nei comuni della provincia di Agrigento ad un balzo di prezzo nella bolletta: da 328,50 euro nel 2020 a 439,41 euro nel 2021 fino a ben 812,20 euro oggi.

Ma come mai i prezzi di gas e luce sono aumentati così tanto? Quali sono i fattori che hanno inciso su questo incremento di spesa? E soprattutto, di quanto sono aumentate le bollette dal 2020 ad oggi?

Alcune ricerche condotte da prontobolletta.it, confermano che il prezzo delle utenze è aumentato negli ultimi due anni di almeno l’80 per cento un pò ovunque e che la spesa delle utenze varia da regione a regione. A determinare questo aumento, tre fattori in particolare.

Il primo è l’aumento della domanda del gas. Seppure sia sempre un combustibile fossile, risulta essere più “sostenibile” rispetto ad altre fonti come petrolio e carbone. Una maggiore domanda di metano (in forma gassosa o liquida) determina un incremento dei prezzi dell’offerta.

Il secondo è il conflitto russo-ucraino che ha determinato un’impennata rapida e ripida: la Russia è il principale fornitore di gas in Italia (importando circa il 40% del gas totale). I diversi tagli sulla fornitura hanno imposto al governo italiano di trovare nuovi fornitori. Solitamente, quando l’offerta del prodotto è scarsa ma la domanda è molto alta, il prezzo sale e di molto.

E poi la scarsa quantità di energie verdi, come quella eolica e fotovoltaica, che non permettono di coprire la richiesta energetica. Poiché le infrastrutture e la produzione di energia sostenibile sono ancora insufficienti, sarà necessario accelerare il processo di transizione ecologica.

Come un effetto domino, il prezzo dell’elettricità è aumentato in modo proporzionale al gas. Appunto, il metano serve per la produzione di energia elettrica: tramite le centrali termoelettriche, l’energia del combustibile fossile viene trasformata in energia elettrica. Per questa ragione, anche il prezzo della bolletta della luce aumenta. Ovviamente, il rincaro delle bollette grava tanto anche sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie: dopo la pandemia, la produzione delle imprese italiane è tornata ad aumentare e l’incremento dei prezzi del gas e di elettricità rappresenta un grande ostacolo per la crescita.

A differenza di gas e luce, altre voci di spesa per la casa come internet sono rimaste invariate nel corso del tempo: secondo alcune analisi di internet-casa.com, il prezzo medio della bolletta telefonica è di 27 euro al mese.