Stanziati 4,5 milioni per i cammini religiosi italiani, dalla Via Francigena all'Itinerario di Santa Rosalia

Quattro milioni e mezzo di euro per migliorare i percorsi e valorizzare gli immobili pubblici presenti lungo i cammini religiosi. Lo stanziamento è previsto da un decreto firmato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. E fra i percorsi che potranno attingere al Fondo, nove sono siciliani, di cui 4 toccano l'Agrigentino

I cammini religiosi in Sicilia

Si tratta, secondo quanto riporta, il catalogo dei cammini religiosi italiani, sul sito del ministero del Turismo dei seguenti itinerari:

Cammino di San Giacomo, da Caltagirone a Capizzi (province di Catania, Caltanissetta, Enna e Messina);

Via dei santuari mariani nell'anello del Nisi, da Alì Terme a Nizza di Sicilia (provincia di Messina);

Magna Via Francigena, da Palermo ad Agrigento (province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta);

e Caltanissetta); Trekking del Santo. Il Cammino Etna-Nebrodi di San Nicolò Politi, da Adrano ad Alcara Li Fusi (province di Catania e Messina);

Cammino di Tindari, da Moio Alcantara a Tindari (provincia di Messina);

Via dei Frati, da Caltanissetta o San Cataldo a Cefalù (province di Caltanissetta e Palermo);

Sulle orme di San Bernardo. Cammini di fede, arte e natura, da Corleone a Sciacca (province di Palermo e Agrigento );

(province di Palermo e ); Via Fabaria, da Agrigento a Randazzo (province di Agrigento , Caltanissetta, Siracusa e Catania);

, Caltanissetta, Siracusa e Catania); Itinerarium Rosaliae, che collega i luoghi dell’eremitaggio della patrona di Palermo, partendo da Santo Stefano di Quisquina e arrivando al Santuario di Monte Pellegrino (province di Agrigento e Palermo).

Come sarà ripartito il Fondo per i cammini religiosi

La dotazione del Fondo è ripartita in 3,5 milioni di euro per l’anno 2023 e ulteriori 500 mila euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e riguarda gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, interregionali o regionali, percorribili esclusivamente o principalmente a piedi o con mezzi riconducibili al turismo lento e sostenibile. Successivamente, il ministero del Turismo pubblicherà uno o più avvisi con cui individuare i soggetti, pubblici e privati, destinatari del Fondo.

Santanchè: "Promuoviamo un turismo sostenibile"

"Con questo intervento - ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo agli Stati Generali sul cammino e sul turismo sostenibile - intendiamo rafforzare la promozione turistica di quello che è un asset di grande importanza per lo sviluppo del turismo nella nostra nazione. Gli itinerari di fede, infatti, favoriscono la sostenibilità del settore non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. La Via Francigena, in particolare, risulta uno dei percorsi più gettonati sui portali web, con oltre 60 mila ricerche nel mese di agosto 2023, registrando un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente".E ha aggiunto: "Quando ho coperto alcune tappe della Francigena, mi sono resa conto che non ci sono punti di ristoro e si scorgono molte costruzioni abbandonate; è proprio qui che bisogna intervenire in maniera specifica".