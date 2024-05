Da Cammarata a Kathmandu: Pasqualino Barbasso è ormai un ambasciatore della pizza

Da Cammarata a Kathmandu, in Nepal. Il pizzaiolo Pasqualino Barbasso è ormai un ambasciatore della pizza e riesce a far conoscere il piatto made in Italy in tutto il mondo.

A Kathmandu, Barbasso - titolare della pizzeria "La locanda del falco" di Cammarata, abituato al palcoscenico gastronomico internazionale - ha realizzato il primo corso di formazione dedicato alla pizza italiana. Oltre ad accurati studi sulla pizza, non sono mancati momenti di vero e proprio intrattenimento, con show di pizza acrobatica.