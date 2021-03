Camere esclusive e suites, Rocco Forte Hotels presenta le nuove Private Villas

Debutto fissato ad aprile 2021 per le Rocco Forte Private Villas, venti residenze indipendenti che si affacciano sulla splendida baia del Verdura Resort, capaci di garantire massima privacy e sicurezza a chi cerca una sistemazione esclusiva unita ai servizi unici che hanno reso il Verdura Resort famoso in tutto il Mediterraneo.



Le Rocco Forte Private Villas si trovano all’interno della tenuta di 230 ettari del resort, in posizione privilegiata su una collina da cui gli ospiti possono ammirare il campo da golf da campionato e la splendida baia del Verdura.



"Concepite da Olga Polizzi – Director of Design di Rocco Forte Hotels – come vere e proprie residenze private ciascuna con il proprio stile inconfondibile, le ville rappresentano le soluzioni ideali per soggiorni multigenerazionali. Sviluppate su superfici dai 200 ai 300 mq, si dividono in due categorie da 3 o 4 camere da letto e vantano grandi piscine private immerse in giardini paesaggistici e servizi personalizzati per assecondare i desideri degli ospiti. L’architettura di ogni abitazione si ispira ai tradizionali bagli siciliani, di cui incorpora i tratti più caratteristici: tetto piano, scale esterne, volumi regolari. Allo stesso modo, l’uso dei colori caldi della terra è un omaggio al tufo siciliano, materiale principe delle costruzioni tipiche della regione".

Destinazione Rocco Forte Hotels inserita nel circuito The Leading Hotels of the World, si affaccia sulle acque cristalline del Mediterraneo dalla costa meridionale della Sicilia. Immerso in un parco di 230 ettari, dispone di 203 eleganti camere e suite e 20 nuove Rocco Forte Private Villas, adagiate sulla collina che degrada dolcemente verso la costa privata del resort lunga oltre 1.8 km.

I ristoranti e bar del Resort celebrano la cucina mediterranea utilizzando ingredienti stagionali tipici dell’isola, accompagnati da una strutturata carta dei vini. La Verdura Spa è un rifugio esclusivo per un approccio olistico alla salute e al benessere: 4.000 mq con quattro piscine talassoterapiche, due saune, hammam e un’ampia proposta di trattamenti e programmi personalizzati. Il resort dispone anche di un centro congressi da 4.000 mq.

All’interno del Resort sono disponibili i campi da golf da campionato, disegnati da Kyle Phillips e protagonisti nel 2017 e 2018 del Rocco Forte Sicilian Open (tappa European Tour), rendono il Verdura la destinazione golfistica per eccellenza nel Mediterraneo. Completano l'offerta sportiva 6 campi da tennis, una piscina a sfioro di 60 metri, un campo da calcio, la palestra attrezzata, un ricco programma di attività fitness e meditazione, oltre ai percorsi da jogging che si snodano tra uliveti e agrumeti della tenuta.