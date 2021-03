Nuova Camera di commercio, la Cisl: "Urge recuperare il tempo perso"

"Super" camera di commercio che riunisce le province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani: dopo sei anni di attesa arriva il decreto da parte della Regione.

A darne notizia è il segretario generale della Cisl delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Emanuele Gallo che adesso chiede ovviamente di recuperare il tempo perso al fine di dare massimo sostegno alle aziende in un momento tutt'altro che facile.

"La paralisi delle attività camerali – continua Gallo – non è stata certo di aiuto in questo periodo di profonda emergenza sanitaria ed economica. Adesso non ci sono più alibi. L’immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi sei anni dev’essere rimpiazzato da una fase di piena operatività. A rischio continuano ad esserci intere filiere con i loro addetti che riconvertire professionalmente risulterebbe cosa non agevole. Il tessuto imprenditoriale è sfibrato e non è in grado di resistere a ulteriori ritardi. La riorganizzazione delle Camere di Commercio va considerata come un’opportunità e al contempo il naturale punto di riferimento degli operatori".