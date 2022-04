In arrivo buoni spesa per quasi 1.000 agrigentini, Vullo: “A breve anche quelli per elettricità e affitti”

Sono 926 gli agrigentini che beneficeranno del bonus alimentare per contrastare il momento di crisi che ormai da 2 anni, a causa della pandemia, ha colpito numerose famiglie. A darne notizie è stato l’assessore ai servizi sociali Marco Vullo che parla anche di bonus elettricità e affitti: “Arriveranno a breve - dice - ma intanto esultiamo per questo obiettivo raggiunto con la collaborazione di tutti. E’ una bella notizia in vista delle festività pasquali per tante famiglie agrigentine disagiate. Il bonus alimentare è già operativo e sicuramente darà un aiuto non indifferente ai soggetti beneficiati a seguito delle istanze presentate.

Abbiamo speso fino all’ultimo euro dei 440 mila euro dei fondi ministeriali a nostra disposizione. Su 1236 domande presentate sono state accolte 926 istanze, 162 sono state scartate per mancanza dei requisiti mentre altre, anche se validate al momento, sono fuori dalla graduatoria per l’esaurimento delle risorse.

Posso assicurare che stiamo lavorando con gli uffici per trovare una soluzione e non escludere nessuno. Attraverso verifiche , soccorso istruttorio e le economie dei precedenti fondi nazionali si sta trovando un percorso per coprire tutti.

Alla stessa stregua posso dire che a breve saranno erogate le risorse per gli aventi diritto per le agevolazioni sul bonus elettricità e affitto per una spesa complessiva di 660 mila euro”.