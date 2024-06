Posteitaliane: nei 73 uffici postali dell'Agrigentino disponibili i buoni per i minori

Sono disponibili presso tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento, i buoni fruttiferi postali per i minori, il regalo perfetto per la fine della scuola per accompagnare la crescita dei più piccoli e avvicinarli al mondo del risparmio.

Possono essere sottoscritti in forma cartacea da un genitore, un nonno, un amico purché maggiorenne oppure direttamente on line sul sito poste.it o tramite l’app "BancoPosta", o in qualsiasi ufficio postale, dal genitore o dal tutore previa apertura del libretto dedicato ai minori a cui i buoni saranno collegati. Gli interessi maturano fino al 18esimo anno di età con un tasso di interesse annuo lordo che può arrivare fino al 6%.