Bonus trasporti, cos’è e come richiederlo

Senza ombra di dubbio il 2022 continua ad essere l’anno dei bonus e sono numerose le misure varate dal Governo ancora in carica, in attesa che si concludano le prossime elezioni, per combattere il caro vita divenuto sempre più insostenibile. Tra questi merita di essere annoverato il Bonus Trasporti inserito nelle ultime misure contenute nel Decreto Aiuti (decreto- legge n.50 del 17 maggio 2022- art. 35) e per la quale sono stati stanziati circa 180 milioni di euro. Di cosa si tratta e come possono richiederlo i cittadini agrigentini? A redigere una guida dettagliata il sito www.prontobolletta, vediamo nel dettaglio passo dopo passo come ottenerlo.

Che cos’è il bonus trasporti?

La manovra consiste in un Bonus, fino a 60 euro, che può essere utilizzato per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il Bonus dovrà essere utilizzato in un intervallo di tempo limitato, ovvero si dovrà acquistare l’abbonamento entro un mese solare dall’emissione dello stesso. L'abbonamento comunque potrà iniziare la sua validità anche dopo l’acquisto, dando libertà all’utente di scegliere l’effettivo inizio del periodo di godimento. Potrai trovare a questo link l’elenco di tutte le società di trasporto che partecipano all’iniziativa statale. L’iniziativa è stata da subito appoggiata da tutti gli esercenti e le società di trasporto che hanno aderito in massa alla misura.

Come richiedere il Bonus trasporti a Agrigento

Se sei un cittadino di Agrigento potrai richiedere il Bonus Trasporti direttamente sul sito del Governo o recandoti in uno dei tanti Caf di Agrigento. Non tutti i cittadini di Agrigento potranno però richiedere il Bonus ma solo le persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito inferiore ai 35 mila euro. Coloro che fanno parte di questa fascia potranno quindi andare sull’apposita piattaforma del ministero e accedervi tramite lo Spid di secondo livello o Carta d’identità Elettronica. Serviranno anche il Codice Fiscale del beneficiario che sarà l’unico a poter utilizzare il Bonus per l'acquisto dell’abbonamento mensile o annuale. Non sarà necessario avere con se un’attestazione Isee ma basterà una semplice autocertificazione



Continuano gli aiuti del Governo anche durante le elezioni

In questi ultimi mesi abbiamo visto un susseguirsi di aiuti da parte del governo che hanno continuato ad essere elargiti anche dopo le dimissioni del presidente Draghi. Questo grazie anche al Decreto Aiuti-ter, una delle ultime manovre del Governo, che tra bonus 200 e Bonus Bollette ha cercato di fermare gli aumenti di luce e gas a Agrigento. Con le elezioni alle porte però c’è il rischio che questi aiuti si fermeranno o almeno cambieranno i loro destinatari in base ai risultati delle urne,lasciando a bocca asciutta milioni di italiani.

Fonte: https://www.prontobolletta.it/