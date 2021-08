Ecco i "buoni viaggio": 130mila euro per permettere ai soggetti disagiati di usare taxi o ncc

Le risorse sono destinate dalla Regione per consentire alleviare i disagi negli spostamenti creati dalla pandemia alle persone bisognose

Oltre 130mila euro stanziati dalla Regione siciliana arriveranno al comune di Agrigento per sostenere l'iniziativa dei "buoni viaggio".

Le risorse sono state destinate dall'Assessorato regionale alle Politiche sociali e sono destinate alle persone disagiate per consentire loro di effettuare spostamenti in taxi o di noleggio con conducente.

"In particolare - afferma l'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone - le risorse stanziate dal governo Musumeci saranno destinate a persone con impedimenti fisici o comunque con mobilità ridotta, con patologie accertate ovvero in stato di bisogno o appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. La misura ha un duplice scopo, da un lato alleviare i disagi negli spostamenti creati dalla pandemia alle persone bisognose, pensiamo ai tanti anziani o portatori di handicap che hanno difficoltà persino nel fare la spesa, dall'altro aiutare un settore, come quello del trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente, che ha subito un drastico calo del fatturato proprio a causa dell'emergenza Covid".

Saranno ora i Comuni capoluogo ad emanare apposito bando per la concessione dei “buoni viaggio”.