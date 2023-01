Bonus 200 euro, c'è una buona notizia per chi è senza partita Iva

Novità in arrivo per il bonus una tantum da 200 euro. L'indennità, in seguito al decreto firmato da decreto del ministero del Lavoro e Ministero delle Finanze, è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di una partita Iva.

Bonus 200 euro esteso agli autonomi senza partita Iva

In questo modo, anche queste figure potranno avere accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter. Il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre, dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti è stato registrato dalla Corte dei Conti. A segnalarlo in una nota è il ministero del Lavoro, spiegando che si modifica così l’originaria previsione attuativa del decreto ministeriale del 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gu 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva.

La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia e all’aggravarsi della situazione internazionale. La misura, disposta dal decreto legge 17 maggio 2022, prevedeva l’istituzione di un Fondo, ulteriormente finanziato con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 142 del 2022. Successivamente, il beneficio è stato ulteriormente incrementato di altri 150 euro sempre per le medesime categorie, per i redditi più bassi. L’ampliamento previsto dal nuovo decreto ministeriale interessa una platea potenziale di ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia.

