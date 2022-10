"Sanatoria" sul bollo auto, Aci: "Le somme dovute non possono essere rateizzate"

Da oggi è possibile pagare le tasse automobilistiche, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021, direttamente agli sportelli delle delegazioni Aci e le agenzie abilitate.

"A usufruire della regolarizzazione anticipata – spiega il presidente di Ac Agrigento, Salvatore Bellanca – le persone fisiche o giuridiche. Regolarizzazione che riguarda le posizioni debitorie della tassa regionale auto, iscritte a ruolo per gli anni di imposta compresi tra il 2016 e il 2019, a esclusione delle somme già versate all’agente di riscossione, e per gli anni di imposta 2020 e 2021 per i quali non si sia già provveduto tramite i canali di riscossione ordinaria”.

Sarà la Regione a comunicare il discarico del ruolo per chi, entro il 30 novembre, regolarizza la propria posizione relativamente alla tassa dovuta per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 (già iscritti a ruolo coattivo).

“Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative ai periodi di imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2021 – prosegue il presidente Bellanca – i rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato; i ruoli affidati all’agente di riscossione per i quali sono già state avviate le procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari, incanti immobiliari”.

È possibile aderire alla regolarizzazione agevolata senza necessità di istanza ed effettuando il pagamento (la cui somma è stabilita dal sistema di calcolo di Aci) entro il 30 novembre esclusivamente nelle delegazioni Aci e nelle agenzie abilitate.

“Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata – conclude Salvatore Bellanca – non possono essere rateizzate. Ad ogni buon fine, il personale di Ac Agrigento è a disposizione per ogni chiarimento tenendo anche conto che, per evitare le file agli sportelli, i soci Aci possono richiedere un appuntamento”.

Per ulteriori informazioni si può telefonare ai numeri 0922604284 e 0922604294. Il personale degli uffici Ac Agrigento, siti in via San Vito 25, è a disposizione tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.