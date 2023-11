Arriva il Black Friday, sconti anche nei negozi di Agrigento: ecco dove acquistare

Ormai è un appuntamento atteso quanto i saldi di fine stagione. Forse anche di più perché il periodo è decisamente più appetibile: circa un mese prima di Natale e quindi un’occasione da non perdere per comprare qualche regalo in anticipo. E’ il Black Friday: un’altra invenzione tutta americana dopo Halloween. In Italia, a creare l’evento e tutta quella “febbre da shopping” ad esso legata, ci hanno pensato prima i negozi on line. A ruota si sono poi adeguati, stercento il naso il più delle volte, i commercianti “fisici” che devono fare i conti con tutte le difficoltà legate alla gestione di un negozio che il cliente può visitare di persona con la possibilità di vedere e soprattutto di toccare la merce che intende acquistare.

Ma il Black Friday, in ogni caso, è ormai una realtà consolidata e non si può non tenerne conto. Così molte attività agrigentine si sono organizzate a dovere per non deludere i consumatori e, soprattutto, per evitare che l’e-commerce prenda il sopravvento. Quest’anno il Black Friday 2023 cade il 24 novembre, un venerdì appunto, il cosiddetto “Venerdì nero”. Ma in realtà sono diversi giorni, ormai, che in giro si vedono manifesti e locandine che reclamizzano questo appuntamento. E peraltro non si tratta di un solo giorno di sconti, ma di un paio di settimane circa di promozioni dove ogni negozio s’inventa qualcosa per scontare uno o più prodotti dietro queste due parole magiche: “Black Friday” appunto.

Nessuna categoria è esclusa, ma quelle maggiormente “investite” da questa recente trovata per incrementare lo shopping di novembre sono l’abbigliamento e l’elettronica di consumo. Nel web, a fare da padroni, sono Amazon ed Ebay che, tra l’altro, già si preparano al “Dopo Black Friday”, ovvero il “Cyber Monday” (lunedì 27 novembre): un’ulteriore giornata di sconti sul mondo della tecnologia. Ed anche in questo caso i negozi fisici seguiranno a ruota.

L'elenco dei negozi che hanno aderito al Black Friday ad Agrigento

In aggiornamento e in ordine alfabetico. Se vuoi segnalare la tua attività scrivi una mail a: redazione@agrigentonotizie.it