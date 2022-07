Tre imprese agrigentine alla BioFach di Norimberga, Turano: "Portiamo il prodotto Bio siciliano nel mondo"

La produzione biologica siciliana sbarca a Norimberga, in Germania, alla BioFach, la fiera annuale più importante al mondo dedicata ai prodotti biologici. A rappresentarla anche tre imprese agrigentine.

"Siamo a Norimberga - commenta l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano - per sostenere le imprese siciliane presenti con i loro marchi, qualificare e valorizzare l'attività laboriosa dei nostri bravi imprenditori e per far conoscere i loro prodotti nel mondo".

Sono 29 le aziende siciliane del biologico presenti all'edizione estiva della BioFach 2022 (in programma dal 26 al 29 luglio) ammesse a partecipare dopo aver risposto all'avviso del dipartimento delle Attività Produttive, nell’ambito delle attività di promozione dell’export: tre provengono dall'Agrigentino.

In fiera è stato allestito un ampio e colorato spazio che ospita gli stand espositivi delle aziende note per le produzioni agroalimentari che vanno dai vini alla cioccolateria, dall'olio di oliva alla frutta e ortaggi, dai legumi secchi ai cereali, dal caffè torrefatto alle bibite, e infine, dalle paste alimentari alle farine biologiche.