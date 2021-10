Bilancio di previsione e consuntivo del Comune? Il Codacons: “Ancora nessuna notizia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il bilancio di previsione è il principale strumento di programmazione dell'Ente. Approvato prima dell'inizio dell'anno di riferimento, registra tutte le entrate (risorse) disponibili per il finanziamento degli interventi (spese) che il Comune intende attivare”.

Il Consuntivo è invece il risultato degli introiti ricevuti e delle spese fatte nel 2020.

Ebbene, oggi, 29 ottobre 2021, ancora nessuna notizia di entrambi

È giusto ricordare, e non sarà l’unica cosa che ricorderò da ora in avanti, che nella campagna elettorale dello scorso anno, il sindaco in carica con a fianco il suo consulente personale, oggi vice sindaco ed assessore al bilancio, oltre a tanto altro, avevano promesso un “Cambio di rotta” per la proposta di bilancio da sottoporre al consiglio comunale.

Adesso attendiamo impazienti di ricevere notizie, per poter dire agli agrigentini, “dove vanno a finire i soldi della tassa di soggiorno e della tassa di stazionamento non spesi per lo scopo per cui sono state istituite e pagate dai contribuenti. E tanto altro ancora

Vorrei anche ricordare a sindaco e consiglieri comunali che, così procedendo, che si sta amministrando con un bilancio non condiviso dall’organo supremo in materia, e cioè il consiglio comunale che viene delegittimato da uno dei suoi compiti principali.